Ярославль, 11 марта, 2020, 17:04 — ИА Регнум. В Ярославской области услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами охвачено 93% жителей области. Об этом на заседании правительства региона рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мусоровоз

Региональный оператор по обращению с ТКО заработал с осени 2018 года. После этого контейнеры для сбора мусора были установлены во многих сельских населенных пунктах, с жителей начали взимать плату за мусор. При этом в департаменте охраны окружающей среды не смогли привести точные сравнительные данные, насколько вырос охват населения услугой по обращению с отходами.

«До начала деятельности регионального оператора сбор и вывоз осуществлялся различными организациями, единой базы потребителей не было, поэтому количество людей, получающих услугу, не оценивалось. На данный момент количество потребителей составляет 1 165 465 человек. Данная величина изменяется постоянно (выявляются населенные пункты, где услуга не оказывается, а также новые абоненты). Если оценивать, как раньше, по количеству населения населенных пунктов, где услуга оказывается, то доля охвата по таким населенным пунктам составит 97,8% от общей численности населения», — сообщил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров.

Как сообщили в департаменте, в 2018 году региональный оператор обслуживал 4400 контейнерных площадки в жилом фонде. На начало 2020 года их было уже 4622 контейнерные площадки. В 2020 году власти планируют еще больше увеличить охват населения услугой по вывозу мусора. Этим будут заниматься органы местного самоуправления. Им выделено на это из областного бюджета 309 млн рублей. Ожидается, что за счет этих средств будет построено 1027 новых площадок для сбора коммунальных отходов.