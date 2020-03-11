Ярославль, 11 марта, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Ярославской области считает, что оснований для введения масочного режима в больницах нет. Об этом представители департамента написали на странице ИА REGNUM-Ярославль в Facebook.

Департамент здравоохранения Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта на заседании правительства области представитель ОНФ удивился отсутствию масок у сотрудников в регистратуре областной больницы. Это мнение поддержал и губернатор Дмитрий Миронов.

«Масочный режим в лечебном учреждении вводится после объявления карантина, который в регионе на сегодня не объявлен», — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Карантинные меры вводятся по распоряжению Роспотребнадзора. В региональном управлении ведомства сообщают, что эпидемии вирусных инфекций в регионе нет.

«Эпидемическая обстановка по заболеваемости респираторными инфекциями на десятой календарной неделе года благополучная. Показатели заболеваемости не превышают пороговый уровень по совокупному населению региона», — сообщает официальный сайт ярославского управления Роспотребнадзора.