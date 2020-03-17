Кейптаун, 17 марта, 2020, 07:00 — ИА Регнум. Удивительная трансформация произошла с представителями крайне левого политического фланга Южной Африки. О том, почему политическая система этой страны поддержала программу строительства атомных электростанций, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Шпунт.

ЮАР

Всё дело в том, что до сих пор южноафриканская внутренняя политика выбирала из двух крупных предположений о том, что нужно делать в энергетике. Согласно первому из них, энергетика должна следовать за прогрессивным европейским трендом и становиться как можно более экологичной. Второй путь предполагал развитие атомной энергетики и оставлял шанс для сотрудничество с российским Росатомом.

В последние годы всё шло к тому, что страна поддержит скорее европейский вариант развития собственной энергетики, за это ратовали и официальные политики, и оппозиция, включая самую несистемную. Но логика борьбы за самостоятельность против европейского колониального наследия привела к тому, что теперь многие из южноафриканских политиков отвернулись от старых схем и стали больше внимания уделять предложениям российских атомщиков.

Читайте подробности в статье Александра Шпунта «Черная» и «белая» энергетика: Росатом в расовом противостоянии в ЮАР».