Вашингтон, 18 марта, 2020, 01:12 — ИА Регнум. Заметно меньшее число живущих в США католиков назвали насущной проблемой преследования христиан. По данным опроса, который провели компания McLaughlin и Папский фонд «Помощь Церкви в нужде», всего с зимы 2019 года их число снизилось на 6 процентных пунктов, с 58% до 52%. И на 11% сократилась численность тех католиков, которые считают христианские преследования «очень серьезными». Что, по их мнению, более серьезно, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Более актуальными американские католики полагают такие проблемы, как торговля людьми, нищета, изменение климата и кризис беженцев. Те же, что считают себя очень набожными (по их собственному представлению), преследованиями собратьев по вере обеспокоены больше других. Но и их всё же торговля людьми беспокоит значительно больше.

Странами, где единоверцы подвергаются наибольшим гонениями, американские католики назвали Иран, КНДР, Ирак, Сирию, Пакистан и Саудовскую Аравию. По мнению респондентов, на страны, где преследуют христиан, правительство США должно оказывать дипломатическое давление, использовать против них экономические санкции, предоставлять убежища жертвам преследований, финансово поддерживать гонимые общины.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в статье Станислава Стремидловского «Элладская церковь благодарит пограничников за защиту от беженцев».