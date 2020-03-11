Ярославль, 11 марта, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов остался недоволен действиями департамента здравоохранения по борьбе с возможным распространением коронавирусной инфекции. Речь об этом шла на заседании правительства Ярославской области 11 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С докладом о ситуации выступил директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев. Он рассказал, что ни одного подтвержденного случая коронавируса в регионе нет. Жители региона и иностранцы, вернувшиеся из Китая и Италии, под наблюдением. Трое побывавших в Италии находятся на стационарном лечении с ОРВИ. К приему больных с коронавирусом готовы четыре больницы, имеется 34 аппарата искусственной вентиляции легких, есть неснижаемый запас лекарств и средств индивидуальной защиты. В больницах проходят учения по борьбе с коронавирусом.

После доклада слово взял сопредседатель ярославского отделения ОНФ Анатолий Упадышев.

«Буквально до заседания правительства посетил регистратуру областной больницы, не увидел мер элементарных. В регистратуре никто не в масках, нет других мер. Я не специалист, но сейчас же и грипп гуляет, и коронавирус… То есть первичных мероприятий не увидел», — сказал Анатолий Упадышев.

Директор депздрава резко ответил общественнику.

«Вы правильно заметили, что вы не специалист… Совместно с Роспотребнадзором и Минздравом начаты проверки медицинских учреждений. Все меры для предупреждения коронавирусной инфекции проводятся», — сказал директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев.

Губернатор Дмитрий Миронов, кажется, был удивлен невниманию к профилактике.

«Правильный вопрос был задан. Какие первичные меры принимаются? Масок нет, средств для обработки рук тоже. Элементарно-то можно было какой-то циркуляр определить», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Руслан Саитгареев пообещал дополнительно проверить областную больницу, заявив, что «циркуляр всем разослан». После этого заседание правительства было переведено в закрытый для прессы режим. Стоит отметить, что в ярославских аптеках медицинских масок нет уже давно.