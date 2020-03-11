Ярославский губернатор недоволен мерами по профилактике коронавируса
Ярославль, 11 марта, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов остался недоволен действиями департамента здравоохранения по борьбе с возможным распространением коронавирусной инфекции. Речь об этом шла на заседании правительства Ярославской области 11 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
С докладом о ситуации выступил директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев. Он рассказал, что ни одного подтвержденного случая коронавируса в регионе нет. Жители региона и иностранцы, вернувшиеся из Китая и Италии, под наблюдением. Трое побывавших в Италии находятся на стационарном лечении с ОРВИ. К приему больных с коронавирусом готовы четыре больницы, имеется 34 аппарата искусственной вентиляции легких, есть неснижаемый запас лекарств и средств индивидуальной защиты. В больницах проходят учения по борьбе с коронавирусом.
После доклада слово взял сопредседатель ярославского отделения ОНФ Анатолий Упадышев.
Директор депздрава резко ответил общественнику.
Губернатор Дмитрий Миронов, кажется, был удивлен невниманию к профилактике.
Руслан Саитгареев пообещал дополнительно проверить областную больницу, заявив, что «циркуляр всем разослан». После этого заседание правительства было переведено в закрытый для прессы режим. Стоит отметить, что в ярославских аптеках медицинских масок нет уже давно.