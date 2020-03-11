Кострома, 11 марта, 2020, 14:37 — ИА Регнум. В Костромской области начался подъем воды на реках. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главное управление МЧС по Костромской области.

Паводок

Паводковое повышение уровня воды естественно, однако погодные условия вносят свои коррективы в работу спецслужб.

«То, что в реках начала подниматься вода — это вполне естественно. Погода аномально теплая — лед тает и превращается в воду. Угрозы подтопления населенных пунктов пока нет. Паводок может иметь место на северо-востоке Костромской области — там выпало достаточно много осадков. Снег там еще лежит, и сейчас будет интенсивно таять. На этих территориях возможны небольшие подтопления низководных мостов», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Костромской области Светлана Дергунова.

С учетом ситуации все спецслужбы Костромской области переведены в режим повышенной готовности. По данным департамента региональной безопасности от 10 марта 2020 года, наиболее заметный подъем воды наблюдается в Буе, селе Парфеньево, Буйском, Костромском и Кадыйском районах региона.