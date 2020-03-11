Барнаул, 11 марта, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Возбуждением уголовного дела в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталия Иконникова и его отца — специалиста по оказанию ритуальных услуг ООО «Сибинтекс» — закончились обыски, проведённые ранее правоохранителям в Барнауле.

Цитата из оперативного видео ФСБ Директор муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталий Иконников во время обысков

Как сообщает сегодня, 11 марта, СУ СК РФ по Алтайскому краю, данные родственники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Осуществление незаконной предпринимательской деятельности, совершенное организованной группой»).

Сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю выяснили, что в 2018—2020 годах подозреваемые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной группы по оказанию ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юридического лица, используя для этого в том числе ресурсы муниципального унитарного предприятия. В результате противоправной деятельности ими был извлечен доход в крупном размере, превышающем 2 250 000 рублей.

Межу тем источник ИА REGNUM в похоронном бизнесе раскрыл схему, по которой один из фигурантов дела платил полиции и медикам по 600 рублей за один адрес скончавшегося. Затем сбывал эту информацию агентам. А те за это отдавали ему по 20 процентов от суммы договора. Договоры через МУП не проводились.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обыски в МУП «Специализированная похоронная служба» прошли в середине января 2020 года.

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