Дело о похоронном бизнесе с участием чиновников возбудили на Алтае
Барнаул, 11 марта, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Возбуждением уголовного дела в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталия Иконникова и его отца — специалиста по оказанию ритуальных услуг ООО «Сибинтекс» — закончились обыски, проведённые ранее правоохранителям в Барнауле.
Как сообщает сегодня, 11 марта, СУ СК РФ по Алтайскому краю, данные родственники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Осуществление незаконной предпринимательской деятельности, совершенное организованной группой»).
Сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю выяснили, что в 2018—2020 годах подозреваемые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной группы по оказанию ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юридического лица, используя для этого в том числе ресурсы муниципального унитарного предприятия. В результате противоправной деятельности ими был извлечен доход в крупном размере, превышающем 2 250 000 рублей.
Межу тем источник ИА REGNUM в похоронном бизнесе раскрыл схему, по которой один из фигурантов дела платил полиции и медикам по 600 рублей за один адрес скончавшегося. Затем сбывал эту информацию агентам. А те за это отдавали ему по 20 процентов от суммы договора. Договоры через МУП не проводились.
Как уже сообщало ИА REGNUM, обыски в МУП «Специализированная похоронная служба» прошли в середине января 2020 года.
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