Кострома, 11 марта, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Партия «Справедливая Россия» назовёт своего кандидата на выборах губернатора Костромской области не раньше мая. Об это корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель партийной фракции в регионального парламенте Александр Плюснин.

«Кандидатуру на губернаторские выборы утверждает Москва, руководство партии, Сергей Миронов. Мы настроены участвовать, но кто станет нашим кандидатом предполагать не буду. Это станет известно в мае — начале июня.»

Руководитель костромских «эсеров» не видит негатива в изменениях регионального закона о выборах. В частности, по мнению Плюснина, появившаяся возможность голосовать за главу региона у военных, проходящих службу на территории области, не сыграет решающей роли на выборах.

«Насколько мне известно, ЦИК прислала рекомендации в нашу областную избирательную комиссию о внесении изменений в региональное законодательство. Во многом это требования федерального закона. В принципе, у нас не так много военных частей, чтобы они могли бы на что-то повлиять. Я не вижу в этом опасения. Если будет сильный оппонент, и он пройдет муниципальный фильтр, то «срочники» не сыграют решающей роли.»

Оценивая возможность повторного избирания губернатором Костромской области Сергея Ситникова, Александр Плюснин отметил достаточно большой уровень поддержки населением действующего главы региона.

«Я думаю, он (Ситников) пойдёт на выборы. У жителей, когда я встречаюсь, общаюсь с ними в своем округе (Галичский и Сусанинский районы), о нем больше положительных мнений, чем отрицательных. Поддержка населения у него есть.»

Выборы губернатора Костромской области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.