Костромские «эсеры» определятся с кандидатом в губернаторы в мае
Кострома, 11 марта, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Партия «Справедливая Россия» назовёт своего кандидата на выборах губернатора Костромской области не раньше мая. Об это корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель партийной фракции в регионального парламенте Александр Плюснин.
Руководитель костромских «эсеров» не видит негатива в изменениях регионального закона о выборах. В частности, по мнению Плюснина, появившаяся возможность голосовать за главу региона у военных, проходящих службу на территории области, не сыграет решающей роли на выборах.
Оценивая возможность повторного избирания губернатором Костромской области Сергея Ситникова, Александр Плюснин отметил достаточно большой уровень поддержки населением действующего главы региона.
Выборы губернатора Костромской области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.