Кострома, 11 марта, 2020, 13:36 — ИА Регнум. В Костромском государственном цирке сменился руководитель. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба «Росгосцирка». Возглавила учреждение культуры бывший работник Роскомнадзора Наталья Голубева.

Цирк в Костроме

Ранее ИА REGNUM сообщало о скандале, связанном с бывшим директором цирка Андреем Теплыгиным. Против него завели уголовное дело. Следователи подозревают должностное лицо в получении взятки от главы рекламного агентства. Известно, что сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

До назначения в Костроме Наталья Голубева работала главным редактором издательского дома «Бизнес-Квартал» в Туле, возглавляла отдел контроля и надзора за СМИ в Роскомнадзоре по Тульской области. С октября 2019 года Голубева занимала должность заместителя директора «Центра циркового искусства».