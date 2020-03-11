Москва, 11 марта, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Госдума намерена 18 марта обсудить в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за повреждение воинских памятников и захоронений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Vyacheslav Bukharov Воинский мемориал в Ижевске

«Совет Думы принял к рассмотрению внесенный президентом законопроект об уголовной ответственности за повреждение воинских памятников и захоронений. В первом чтении Госдума рассмотрит его 18 марта», — сказал Володин.

В преддверии 75-летия Победы президент РФ предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений и обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Максимальное наказание предполагает штраф в размере до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Конституцию. В Основном законе страны предлагается закрепить положение, в соответствии с которым Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается, напомнил Володин.