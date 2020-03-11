Калуга, 11 марта, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Егор Вирков посетил Нидерланды, где изучил опыт по вопросам управления бытовыми отходами. Об этом 11 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Фото министерства строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков посетил Нидерланды

«Главное внимание мы старались уделить практике раздельного сбора мусора и возможности применения её в нашей области, так как мы находимся сейчас в стадии становления этой системы. Некоторые увиденные примеры, надеюсь, мы сможем внедрить у нас уже в самое ближайшее время.

В частности, проблема сбора крупногабаритного мусора, так часто служащая камнем преткновения, здесь решена. Существуют специально отведенные места, куда каждый житель на собственном транспорте может привезти ненужный хлам, будь то старая мебель, бытовая техника, ковры и прочее. Там стоят 18 видов контейнеров, куда и сортируются по фракциям крупногабаритные отходы. Мы совместно с региональным экологическим оператором уже подыскиваем места, где можно организовать подобные пункты сбора», — подчеркнул Егор Вирков.

Нидерланды — одна из самых экологически чистых стран Европы. Система раздельного сбора мусора появилась там в восьмидесятых годах XX века, когда вместе с ростом потребления и производства значительно вырос и уровень отходов, а свалки стали переполняться. Тогда началась разработка законодательства и нормативных актов, направленных на защиту окружающей среды.