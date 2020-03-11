Арестован подозреваемый в похищении восьмилетней девочки под Костромой
Кострома, 11 марта, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Суд арестовал жителя Костромской области, обвиняемого в похищении восьмилетней школьницы из Неи. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР по запросу ИА REGNUM. Мужчина заключён под стражу на время предварительного следствия сроком на два месяца.
Как ранее сообщал ИА REGNUM, девочка из Неи пропала 4 марта 2020 года. Её поиски вели полицейские, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и следователи. Школьницу нашли в квартире 36-летнего местного жителя. Ребенок был спрятан в корпусе дивана, стоявшего в комнате.
При осмотре на теле ребенка не обнаружили телесных повреждений. Девочку передали родителям, угрозы жизни и здоровью школьницы нет. Мотивы действий подозреваемого выясняются. Уголовное дело возбуждено по статье «Похищение несовершеннолетнего».