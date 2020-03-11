Мэрия Ярославля отбилась от иска на полмиллиарда рублей
Ярославль, 11 марта, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Мэрия города Ярославля заплатит ПАО «Автодизель» 7,4 млн рублей за пользование Суринским коллектором. Предприятие хотело взыскать с городских властей 468 млн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Коллектор для отвода сточных вод принадлежит «Автодизелю» (входит в «Группу ГАЗ»). При этом в него есть врезки городской ливневой канализации, а также бесхозные врезки. Сумма платы городских властей за водоотведение вызвала разногласия мэрии и «Автодизеля». Три года назад предприятие обратилось в суд.
Если бы суд принял сторону «Автодизеля», это существенно увеличило бы нагрузку на бюджет Ярославля, муниципальный долг которого составляет 6,9 млрд рублей. Помимо этого, значительные суммы бюджет должен по другим судебным решениям и различным подрядчикам.