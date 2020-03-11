Калуга, 11 марта, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В Калуге в 2019 году подростками было совершено 86 преступлений. По сравнению с 2018 годом количество подростковых преступлений снизилось на 32,3%. На 61,8% уменьшилось групповая преступность среди молодёжи. Об этом 11 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Калуге Веры Михалевской-Целуйко.

Цитата из к/ф «Педагогическая поэма». реж. Алексей Маслюков, Мечислава Маевская. 1955. СССР Беспризорники

Закон в 2019 году преступили 65 несовершеннолетних. 25 малолетним преступникам — по 14−15 лет. Почти две трети совершенных подростками преступлений — кражи. 23 юных правонарушителя не учатся и не работают. Повторно совершили преступления 16 подростков.

За два месяца 2020 года полицейскими были доставлены в отделения полиции 355 несовершеннолетних правонарушителей. Около 100 из них были помещены в социально-реабилитационные центры, приюты, детские дома, а также в центр временного содержания для малолетних нарушителей.

«За мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения и другие административные правонарушения на подростков было составлено 239 протоколов. 513 протоколов было составлено на родителей, не контролирующих поведение своих детей. В настоящее время на особом контроле полиции находятся 26 неблагополучных семей», — сказала Вера Михалевская-Целуйко.