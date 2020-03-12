Санкт-Петербург, 12 марта, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Передача CLXXV, где в гостях Артём Кирпичёнок, который сочувствует гидам и вообще всем… Между Китаем и Иерусалимом. И десятком других стран. Интереснейший и острый (как хумус с перцем) разговор о профессии гида-культуролога и вообще трагикомедии жизни. P.S. В ходе передачи собеседники высказывают исключительно частные мнения.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда