Москва, 11 марта, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СКР по Ленинградской области разобраться в обстоятельствах реставрации средневековой крепости Копорье.

Дарья Драй ИА REGNUM Копорье

«Несмотря на то, что на реставрацию этого объекта культурного наследия были потрачены десятки миллионов рублей, недавно произошло обрушение арки главного входа», — отметили в СКР.

Как сообщал 6 марта телеканал «Санкт-Петербург», вход в крепость Копорье завалило обломками каменной кладки стены. Обрушение конструкции, укрепленной всего несколько лет назад, произошло ночью, поэтому никто не пострадал.

Бастрыкин дал поручение своим подчиненным в СУ СКР по Ленобласти тщательно разобраться в ситуации и доложить об обстоятельствах некачественной реставрации уникальной крепости.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в крепости Копорье 14-летний подросток едва не погиб, сорвавшись с крепостной стены. Он получил тяжелые травмы.

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Напомним, Копорская крепость с апреля 2013 года была закрыта для посещения из-за аварийного состояния. Однако с конца весны 2016 года, после проведённых работ по обеспечению безопасности посетителей, крепость вновь открыли для всех желающих.

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Как сообщало ИА REGNUM, главной находкой археологического сезона 2019 года в Ленобласти стала свинцовая печать, датируемая временем Новгородской республики. Ее нашли в крепости Копорье в Ломоносовском районе Ленинградской области.