Вашингтон, 18 марта, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Северная Корея продолжает испытания новых оружейных систем, которые должны, по словам лидера Ким Чен Ына, обеспечить самозащиту КНДР от враждебных сил. Почему эти испытания так сильно нервируют президента США Дональда Трампа, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко. Новым поводом для тревоги стали стрельбы, произведённые вооруженными силами КНДР в начале мая. Неопознанные снаряды пролетели в сторону Японского моря около 240 километров и вызвали беспокойство японских и южнокорейских военных. Американский президент в прошлом году предположил, что непрекращающаяся испытания северокорейского оружия проводятся специально, чтобы осложнить грядущая выборы в Соединённых Штатах.

Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином на демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею в демилитаризованной зоне. 30 июня 2019 года

В действительности пенять в данном случае Дональд Трамп должен только на себя — это он провалил переговоры по поводу т.н. денуклеаризации Северной Кореи. Теперь же Ким Чен Ын ведет тонкую дипломатическую игру.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Трампу не дано ни развязать, ни разрубить корейский «узел»».