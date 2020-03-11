Калуга, 11 марта, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Более пяти тысяч писем уже отправлено из Калуги в рамках всероссийской акции «Письмо Победы». Среди адресатов — ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей из Калужской, Московской и Курской областей, Чувашии и Латвии. Об этом 11 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном отделении всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Фото калужского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Более пяти тысяч писем уже отправлено из Калуги в рамках всероссийской акции «Письмо Победы».

Наиболее активное участие в акции принимают школьники и студенты. На специальных бланках они пишут слова благодарности ветеранам за их ратный или трудовой подвиг в годы войны. В рамках акции любой желающий может сказать спасибо ветерану. Для этого достаточно знать только адрес ветерана. Все письма, написанные участниками акции, направляются в адрес соответствующего отделения движения «Волонтеры Победы», а затем активистами озвучиваются ветеранам.

«Акция «Письмо Победы» направлена на сохранение преемственности поколений, приобщение молодежи к изучению истории Отечества, воспитание молодых в духе патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого нашей страны», — подчеркнули в калужском отделении «Волонтеров Победы».