В Ярославле на замгубернатора написали заявление в СКР
Ярославль, 11 марта, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий АО «Ярославская генерирующая компания» Максим Дёмин написал заявление в СКР, в котором просит дать оценку действиям заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина и генерального директора АО «Малая комплексная энергетика» Виктора Родионова. Копия заявления имеется в редакции ИА REGNUM.
Конкурсный управляющий пытается взыскать премии с бывших топ-менеджеров «Ярославской генерирующей компании» через арбитражный суд. Иски были поданы к физическим лицам. В их числе и действующий замгубернатора Андрей Шабалин. Между тем в суде его интересы представляли юристы АО «Малая комплексная энергетика», контрольный пакет акций которого принадлежит правительству Ярославской области.
Аналогичная ситуация и с гендиректором АО «Малая комплексная энергетика» Виктором Родионовым. К нему также был подан иск, и его интересы в суде представляли те же юристы, что и у Шабалина. Сам Виктор Родионов считает заявление конкурсного управляющего надуманным.
По мнению Родионова, заявление в Следственный комитет вызвано проблемами, которые возникли у самого конкурсного управляющего.
ИА REGNUM ранее не раз писала о ситуации вокруг «Ярославской генерирующей компании». Она была создана правительством региона, а в 2016 году вступила в процедуру банкротства. В 2019 году конкурсный управляющий попытался привлечь к субсидиарной ответственности власти региона по выплате долгов на 4,4 млрд рублей. Окончательное решение по этому иску пока не вынесено. Также нет решения и по иску к замгубернатору Андрею Шабалину о возврате премий.