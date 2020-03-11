Ярославль, 11 марта, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий АО «Ярославская генерирующая компания» Максим Дёмин написал заявление в СКР, в котором просит дать оценку действиям заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина и генерального директора АО «Малая комплексная энергетика» Виктора Родионова. Копия заявления имеется в редакции ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Конкурсный управляющий пытается взыскать премии с бывших топ-менеджеров «Ярославской генерирующей компании» через арбитражный суд. Иски были поданы к физическим лицам. В их числе и действующий замгубернатора Андрей Шабалин. Между тем в суде его интересы представляли юристы АО «Малая комплексная энергетика», контрольный пакет акций которого принадлежит правительству Ярославской области.

«Таким образом, сотрудники государственного предприятия АО «МКЭ» в рабочее время, за заработную плату, выплачиваемую им за работу в государственной компании, защищают интересы гражданина Шабалина Андрея Юрьевича, являющегося государственным чиновником. Полагаю, что, возможно, в действиях генерального директора АО «МКЭ» Родионова Виктора Васильевича и Шабалина Андрея Юрьевича имеются признаки состава преступления, предусмотренные нормами 201 и 285 УК РФ (Злоупотребление полномочиями и злоупотребление должностными полномочиями — ИА REGNUM)», — говорится в заявлении конкурсного управляющего в Следственный комитет.

Аналогичная ситуация и с гендиректором АО «Малая комплексная энергетика» Виктором Родионовым. К нему также был подан иск, и его интересы в суде представляли те же юристы, что и у Шабалина. Сам Виктор Родионов считает заявление конкурсного управляющего надуманным.

«Интересы гражданина вправе представлять любые юристы. Конкурсный управляющий подал однотипные иски к четверым бывшим руководителям «ЯГК». Чтобы сэкономить деньги, мы наняли одних юристов. Зачем людям тратится на четырех разных адвокатов? Разговоры о том, что они делают это в рабочее время, несерьезны. Это не является из служебным заданием. С каждым из этих людей у юристов заключен договор. На время судебных заседаний юристы берут отпуск за свой счет, а рабочее время у них смещается», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «Малая комплексная энергетика Виктор Родионов.

По мнению Родионова, заявление в Следственный комитет вызвано проблемами, которые возникли у самого конкурсного управляющего.

«У него какие-то проблемы, по работе «ЯГК» во время конкурсного управления возбуждено уголовное дело. Я знаю, что у некоторых кредиторов есть серьезные вопросы по имуществу «ЯГК». Например, было 28 машин, никто не знает, где они. Одну из них недавно ГИБДД обнаружила в Угличском районе. Мне кажется, конкурсный управляющий пытается переложить с больной головы на здоровую, ищет, на кого свалить свои проблемы», — высказал свое мнение Виктор Родионов.

ИА REGNUM ранее не раз писала о ситуации вокруг «Ярославской генерирующей компании». Она была создана правительством региона, а в 2016 году вступила в процедуру банкротства. В 2019 году конкурсный управляющий попытался привлечь к субсидиарной ответственности власти региона по выплате долгов на 4,4 млрд рублей. Окончательное решение по этому иску пока не вынесено. Также нет решения и по иску к замгубернатору Андрею Шабалину о возврате премий.