Калуга, 11 марта, 2020, 12:03 — ИА Регнум. В Калуге значительно усилилась активность гриппа и ОРВИ. За неделю медиками зарегистрировано 79 случаев гриппа и 4630 случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ выросла на 14,3%, а гриппом — в 2,5 раза. В ряде возрастных групп отмечено превышение пороговых значений. Наиболее серьезное — на 25,6% — у детей в возрасте до двух лет. Об этом 11 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Admobninsk.ru В Калужской области за неделю было зарегистрировано 7897 случаев ОРВИ и 89 случаев гриппа

По данным ведомства, за неделю лабораторно был исследован материал от 36 граждан региона, вернувшихся из КНР, Кореи, Ирана и Италии. Возбудитель коронавирусной инфекции у обследованных не обнаружен.

В целом по Калужской области за неделю было зарегистрировано 7897 случаев ОРВИ и 89 случаев гриппа. На предыдущей неделе их было 7537 и 40 соответственно. Частота госпитализации больных с симптомами гриппа и ОРВИ увеличилась на 45%, а в Калуге — на 54%. На карантин были закрыты 36 классов в 15 школах региона.