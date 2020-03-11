Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 марта, 2020, 10:45 — ИА Регнум. 11 марта в Переславле-Залесском Ярославской области произошёл пожар в школе № 6. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

Сергей Хабибулин Последствия пожара в школе

Во время первого урока в школе сработала пожарная сигнализация. Дети покинули здание.

«Загорелись списанные мячи, приготовленные к утилизации и находящиеся около склада на лестничном пролёте. Подозревают, что был поджог. Все оперативные службы сработали безупречно, сейчас на месте пожара работают с отрудники полиции. Угрозы детям никакой нет, но многие родители приехали и забрали детей», — рассказал Сергей Хабибулин.

Школа №6 уже привлекала внимание общественности. Недавно ее посетили представители ОНФ, которые зафиксировали протечки крыши.