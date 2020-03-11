Тверь, 11 марта, 2020, 09:51 — ИА Регнум. Помощь многодетным родителям школьников, которые учатся в первых-пятых классов, в приобретении школьной формы намерены оказать власти Тверской области. Решение об этом было принято на заседании правительства региона 10 марта, его провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Оказывать поддержку будем родителям учеников с первого по пятый классы включительно вне зависимости от доходов семей. Эта мера распространяется на многодетные семьи всей области», — сказал Игорь Руденя.

Бюджетная комиссия региона поддержала выделение дополнительных средств из бюджета на данную форму поддержки — в 2020 году на эти цели в областном бюджете заложено 60,7 млн рублей. На эти деньги школьную форму к 1 сентября смогут приобрести родители более 12 тысяч детей.

Губернатор также дал поручение министерству демографической и семейной политики региона и другим ведомствам, задействованным в работе, детально проработать механизм предоставления этой меры поддержки с учетом позиции муниципальных образований, продумать сроки, логистику и другие аспекты. Глава региона поручил обеспечить взаимодействие с производителями Тверской области, в том числе в плане соблюдения стандартов качества продукции.

Отметим, что на территории Тверской области действует целый пакет мер поддержки для семей, которые воспитывают троих и более детей, ряд из них вступил в действие в 2020 году — это субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. В 2019 году по инициативе главы региона многодетные семьи были освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. Также в регионе учрежден почётный знак «Слава отца» — размер единовременной выплаты награждаемым этим знаком многодетным отцам составит 100 тыс. рублей. Отметим, что число многодетных семей в регионе с 2016 года выросло на 20% — до почти 12 тыс. в 2019 году.