Калуга, 11 марта, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, кинорежиссер и продюсер Игорь Угольников станет президентом международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» («Tsiolkovsky» Space Fest). Праздник космического кино пройдёт в Калуге с 9 по 12 апреля в Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и в калужском Инновационном культурном центре. Об этом 11 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Kaluga-gov.ru В Калуге состоится международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» («Tsiolkovsky» Space Fest).

По информации организаторов, на участие в конкурсе претендуют более 1000 фильмов из 80 стран мира. Задача фестиваля не только в открытии новых фильмов по космической тематике, но и популяризации всех направлений науки и искусства, связанных с космосом, укреплении традиций международного диалога учёных и кинематографистов.

Программа калужского кинофестиваля «Циолковский» будет состоять из конкурсных показов новейших российских и зарубежных документальных и художественных кинолент о космосе и его освоении, ретроспективных и специальных показов, которые будут посвящены лучшим образцам «космического» кино прошлых лет, мастер-классов отечественных и зарубежных кинематографистов, дискуссий и творческих встреч с представителями кинематографического и научного сообщества.