Тюмень, 11 марта, 2020, 08:13 — ИА Регнум. В Тюмени отметила 103-летний день рождения ветеран Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко. Глава города Руслан Кухарук вручил ей цветы и медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Ветеран Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко

Александра Васильевна Чебаненко родилась 10 марта 1917 года. Защищала Отечество в рядах медицинской службы с 26 июня 1941 по 26 января 1946 года. Александра Васильевна участвовала в освобождении «Малой земли», Киева, Ворошиловграда в составе 117-й, 237-й гвардейской дивизии, 1-го и 4-го Украинского фронтов.

Награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, а также медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». После войны она более 20 лет проработала в Кондинском районе Югры.

Александру Васильевну отличает невероятная жизнерадостность, оптимизм и чувство юмора. На вопрос о пожеланиях, она отшутилась, мол, хочет ещё замуж выйти.

В свой день 103-й день рождения она пела песни и угощала пирогами собственного изготовления. Ребята из движения «Волонтёры Победы» с восхищением слушали рассказы ветерана и поражались негромкому героизму поколения Победителей.