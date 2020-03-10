Саранск, 11 марта, 2020, 00:03 — ИА Регнум. В Саранске на площадке Дворца водных видов прошли Всероссийские соревнования по подводному спорту среди мужчин, женщин, юниоров, юниорок (14−17 лет), а также юношей и девушек (12−13 лет). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Пресс-служба правительства Мордовии Спортсмены на старте

В течение двух дней — 8 и 9 марта — были разыграны 120 комплектов наград. Спортсмены соревновались в плавании в классических ластах на 50, 100, 200 и 400 метров, в смешанной эстафете 4×100 м, в дайвинге полоса препятствий, подъем груза 6 кг, на дистанциях по международным правилам CMAS — дайвинг-торпеда 50 и 100 м, дайвинг-торпеда эстафета 4×50 м, дайвинг-комбинированное плавание-100 м, дайвинг-комбинированное плавание эстафета, дайвинг-октопус 100 м, дайвинг — октопус 50 м, дайвинг-октопус смешанные пары, дайвинг-полоса препятствий смешанные пары, дайвинг-полоса препятствий соло, подъем груза 50 м.

Большинство первых мест достались мордовским спортсменам, хотя в соревнованиях принимали участие представители 14 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года в бассейне Дворца водных видов спорта прошли Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России». В состязании приняли участие более 700 пловцов из 67 регионов РФ. В течение пяти дней были разыграны 42 комплекта наград.