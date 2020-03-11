Москва, 11 марта, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Граждане — физические лица могут быть освобождены от уплаты сборов за утилизацию раздельных отходов. С таким предложением выступило Министерство природных ресурсов и экологии, предложив бремя сборов переложить на бизнес.

Картонная упаковка

Согласно документу, бизнесу будет разрешено самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии собственных мощностей на такую утилизацию — данная мера заменяет собой уплату экологического сбора. Если компания не владеет соответствующими мощностями, то она может создать их собственными финансовыми силами, а расходы учесть при уплате экологического сбора.

Расходы населения за обращение с твердыми коммунальными отходами составляют 180 млрд рублей в год, в то время как бизнес перечисляет государству менее 3 млрд рублей в виде экологического сбора.

Для тех компаний, кто не озаботился утилизацией мусора своими силами, в проекте документа предполагается дифференцировать ставки экологического сбора в зависимости от видов упаковки.

В 2018 году обязательства по созданию инфраструктуры для раздельного сбора мусора в 2018—2019 годах подписали 12 регионов. Переход на раздельный сбор должен быть осуществлен до конца 2020 года в Орловской области, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Коми, Карачаево-Черкесской Республике, Московской области, Республике Северная Осетия, городе Москва, Тульской области, Брянской области, Республике Удмуртия, Республике Татарстан.