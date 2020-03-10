Санкт-Петербург, 10 марта, 2020, 20:57 — ИА Регнум. Старое здание терминала «Пулково», более известное как «Пять стаканов», в настоящее время находится в безопасности от посягательств. Об этом заявил лидер фракции «Справедливой России» в петербургском Заксобрании Алексей Ковалев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Советское здание аэропорта «Пулково»

Такой вывод Ковалев сделал из ответа вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко на его депутатский запрос.

Ранее петербуржцы беспокоились о сохранении облика «Пяти стаканов», который якобы может измениться или быть вовсе утрачен в ходе дальнейшего развития аэропорта и обустройства его терминалов.

В ответе Линченко сообщает, что «на данном этапе <…> вопрос изменения архитектурного облика аэропорта «Пулково» не поднимался».

Согласно документу, сейчас на основании распоряжения комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) ООО «Аэрополис» готовит изменения в планировку территории в зоне влияния «Пулково». Организация должна была предоставить документацию первого этапа в КГА до 20 февраля 2020 года, однако не сделала этого.

Комитет по инвестициям же совместно с управляющей компанией аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» («ВВСС») создают мастер-план развития «Пулково», согласно которому и будет осуществляться вторая очередь работ. При этом «прорабатываются различные схемы возможного развития привокзальной площади» и «готовятся финансовые модели по каждому из утвержденных сценариев развития аэрокомплекса».

Откорректированный мастер-план с одобренным сценарием развития аэровокзального комплекса «ВВСС» должна представить в третьем квартале 2020 года.

Впрочем, вице-губернатор Линченко также напомнил, что старый терминал «Пулково» не является объектом или выявленным объектом культурного наследия и территориально находится вне зон охраны объектов культурного наследия. Здание было построено в 1973 году.

«Здание терминала входит в список объектов, которые Санкт-Петербургский Союз Архитекторов считает необходимым взять под государственную охрану. Эту позицию они многократно заявляли публично. Однако, как мы видим, исполнительная власть нашего города не предпринимает никаких действий, чтобы защитить этот объект», — замечает Алексей Ковалев.