Тамбов, 10 марта, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 10 марта, начал инспектировать объекты, которые возводят в регионе в рамках реализации национальных проектов, сообщилиИА REGNUMв областном управлении информационной политики. Первым муниципальным образованием стал Мичуринск.

Губернатор Александр Никитин в Мичуринске

Тамбовский губернатор начал серию поездок по городам и районам области для оценки хода реализации национальных проектов на местах. 10 марта он посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Мичуринске. Объект возводится в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Стоимость строительства — около 99 миллионов рублей. Возведение ФОКа началось в конце 2019-го, его планируют закончить в этом году.

Физкультурно-оздоровительный комплекс дополнит существующую инфраструктуру мичуринского стадиона «Олимп». Здесь уже установлен металлический каркас будущего спортивного объекта. На данный момент монтаж металлоконструкций и инженерных сетей выполнен на 90 процентов. Стены из блоков смонтированы на 40 процентов. Монтаж трансформаторной подстанции с силовым кабелем выполнен на 70 процентов. Генеральным подрядчиком является ООО «РемСтройИнвест».

"Повсеместно в регионе ведётся масштабное строительство различных объектов в рамках реализации нацпроектов. ФОК в Мичуринске — один из них. Он должен быть современным, удачно вписываться в окружающее пространство», — подчеркнул Александр Никитин.

Губернатор также отметил, что запланированные работы должны быть выполнены в срок:

«А может быть, и с опережением графика, чтобы у мичуринцев в новом спортивном сезоне была возможность заниматься спортом на новом объекте».

Здесь будет создан целый комплекс для занятий различными видами спорта, в том числе оборудован универсальный спортивный зал площадью 42×24 метра для игровых видов спорта — баскетбола и волейбола, а также для занятий танцами. Появятся зал борьбы, тренажерный зал, тренерские, раздевалки, душевые комнаты, медицинский пункт. Возможность посещения спортивного объекта будет и у маломобильных групп населения.

Губернатор Александр Никитин считает, что здоровье людей и спорт — темы не менее важные для развития региона, чем экономика. Поэтому на Тамбовщине большое внимание уделяется созданию современной спортивной инфраструктуры, в том числе и в рамках реализации национальных проектов. В частности, по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2020 году будет построен не только физкультурно-оздоровительный комплекс в Мичуринске, но и пять площадок для выполнения нормативов комплекса ВФСК ГТО. Также будут реконструированы футбольное поле и беговые дорожки стадиона «Олимп» в Мичуринске. Там же модернизировано футбольное поле «Локомотив».