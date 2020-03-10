Майкоп, 10 марта, 2020, 17:10 — ИА Регнум. О новых кадровых назначениях в правительстве Республики Адыгея объявил главы РА Мурат Кумпилов 10 марта на совещании кабинета министров Республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Калмыкия.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Так, указом главы республики на должность министра сельского хозяйства РА назначен Анзаур Куанов, ранее занимавший пост министра экономического развития и торговли РА. На должность министра экономического развития и торговли РА назначен Геннадий Митрофанов, до этого работавший заместителем министра экономики.

Также премьер-министр РА Александр Наролин отчитался о ходе исполнения бюджета: по его данным, за два месяца собственные доходы республиканской казны составили около 1 млрд 275 млн рублей, что на 2,4% больше, чем в 2018 году. Что касается хода исполнения нацпроектов в республике, то контрактация выделенных в 2020 году средств на данный момент составляет 62%. Вице-премьер РА Наталья Широкова обратила внимание, что в настоящее время основным вопросом остаётся соответствие уровня зарплат бюджетников майскому указу президента России. Также на совещании обсуждалось взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями. Сумма грантовой поддержки для них в 2020 году увеличена вдвое, до 10 млн рублей. Глава Адыгеи отметил, что ведомства должны активнее взаимодействовать с общественниками для развития конкурентной среды в предоставлении социальных услуг населению. Вице-премьер РА Вячеслав Сапиев заявил о важности исполнения дорожных карт по программам формирования комфортной городской среды, комплексного развития территорий.

Мурат Кумпилов обратил особое внимание на необходимость усиления взаимодействия с бизнес-сообществом в целях исполнения национальных проектов в части экономики.

«Чтобы достичь целей нацпроектов в сфере экономики, необходимо вовлекать бизнес в решение общих задач. Сегодня на муниципальном уровне эта работа недостаточно хорошо отлажена. Важно обеспечить открытый диалог с предпринимательским сообществом. Мы создаём комфортные условия для развития бизнеса, реализуем программы господдержки. Но именно предприниматели открывают новые производства, создают рабочие места — это и есть основные цели нацпроектов», — сказал Мурат Кумпилов.

Также глава Адыгеи подчеркнул значимость работы по обеспечению качественной и доступной медицинской помощи, особенно в удалённых населённых пунктах — строительстве новых ФАПов, диспансеризации населения, лекарственном обеспечении. Также обсуждались вопросы противопожарной защиты населения и территорий, внедрения в городах и районах Адыгеи механизмов цифровой экономики, организации придорожного сервиса; санитарного состояния территорий, обращения с ТКО. Глава региона раздал поручения по итогам обсуждения вопросов.