В Костроме ожидают повышения цен на импортные товары
Кострома, 10 марта, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Как падение рубля скажется на кошельках костромичей? Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор института управления, экономики и финансов Костромского государственного университета профессор Маргарита Беркович.
Вместе с тем профессор считает, что меры, принимаемые профильными структурами для стабилизации ситуации, можно назвать «эффективными».
Это позволяет думать, что последствия не будут слишком серьезными. Нужно немного подождать — полагаю, что позитивные тенденции возобладают. Беспокойство нельзя констатировать как устойчивую тенденцию, поскольку мощное национальное благосостояние страны позволяет решать серьезные задачи и не менять бюджет.
Руководитель Костромастата Ирина Половникова в разговоре с ИА REGNUM отметила, что адекватная информация об удорожании товаров у статистиков появится не раньше первых чисел апреля.
Примечательно, что чиновники правительства Костромской области не могут оперативно прокомментировать ситуацию, волнующую многих простых жителей. Директор регионального департамента экономического развития Александр Свистунов попросил направить в свой адрес официальный запрос.