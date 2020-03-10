Кострома, 10 марта, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Как падение рубля скажется на кошельках костромичей? Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор института управления, экономики и финансов Костромского государственного университета профессор Маргарита Беркович.

Серьезного повышения цен на импортные товары не прогнозируется. Но, что касается товаров длительного пользования, которые быстро реагируют на валюту, например, автомобили — то цены на них уже немного поползли. Кроме этого, специалисты считают, что скачок затронет и туристический бизнес. Впрочем, эксперты не усматривают в этом долгосрочной перспективы.

Вместе с тем профессор считает, что меры, принимаемые профильными структурами для стабилизации ситуации, можно назвать «эффективными».

Это позволяет думать, что последствия не будут слишком серьезными. Нужно немного подождать — полагаю, что позитивные тенденции возобладают. Беспокойство нельзя констатировать как устойчивую тенденцию, поскольку мощное национальное благосостояние страны позволяет решать серьезные задачи и не менять бюджет.

Руководитель Костромастата Ирина Половникова в разговоре с ИА REGNUM отметила, что адекватная информация об удорожании товаров у статистиков появится не раньше первых чисел апреля.

Среагировать на курсы валют сможет то, что не производится в Российской Федерации. Но на цены может влиять множество факторов. Говорить о том, что во всем виноват обвал рубля — неправильно. Даже если ситуация 9 марта будет сказываться на объемах ввоза в РФ, пока это дойдёт до Костромы, пройдет определенное время, поскольку любая торговая точка имеет запасы товаров.

Примечательно, что чиновники правительства Костромской области не могут оперативно прокомментировать ситуацию, волнующую многих простых жителей. Директор регионального департамента экономического развития Александр Свистунов попросил направить в свой адрес официальный запрос.