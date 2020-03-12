Война: войска Белорусского фронта заняли крепость Кюстрин. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Москва, 12 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 12 марта: в 1943 году освобождена Вязьма. В 1945 году Красная армия заняла город-крепость Кюстрин.
Город и крупный железнодорожный узел Вязьма являлся, по сути дела, фундаментом, на котором зиждилась у немцев оборона всей так называемой ржевской дуги. Гитлеровцы усиленно прикрывали его с воздуха круглосуточно.