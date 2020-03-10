Киров, Калужская область, 10 марта, 2020, 17:19 — ИА Регнум. В окрестностях калужской деревни Малые Савки Кировского района некими предпринимателями в течение шести лет на земельном участке сельскохозяйственного назначения проводились безлицензионные работы по устройству котлована для пруда с извлечением незаконного дохода в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 10 марта корреспонденту ИА REGNUM в прокуроре региона.

По данным надзорного органа, согласно договоренности с собственником земельного участка, в нарушение статьи 19 Федерального закона «О недрах», предприниматели получили в счёт платы за изымаемый песок в объеме более 46 тыс. кубических метров около 9,5 млн рублей, тем самым причинив значительный ущерб государству.

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы с денежным штрафом.