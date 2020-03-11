Путин в Госдуме: пятого срока не будет? — все новости
Президент РФ Владимир Путин начал выступление с благодарности рабочей группе по поправкам в Конституцию РФ.
Путин отметил, что пока ещё много внутри страны «сделано на живую нитку». «Много уязвимого», отметил президент.
«Поправки в Конституцию давно назрели и будут полезны для граждан», — заявил Путин.
«Россия свой план по революциям выполнила», — заявил Владимир Путин.
Цены на нефть пляшут, коронавирус прилетел, мы этот период пройдем достойно, — добавил Путин.
Уверен, что в будущем президентская власть в России не будет так персонифицирована — Путин.
Путин: если граждане России проголосуют за Основной закон, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после публикования поправок, а значит, Государственная дума РФ должна принять новые, расширенные полномочия немедленно.
«Политика сдерживания давно применяется. От нас ждут, что Россия подскользнётся, погрязнет во внутренних дрязгах», — заявил президент РФ Владимир Путин.
Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму — Путин.
Путин о высшем уровне государственной власти:
«Сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима».
Сегодняшняя ситуация не только в экономике, но в сфере безопасности лишний раз об этом напоминает — Путин
Сильная президентская власть необходима для стабильности. Это парламентская форма правления, которая применяется в мире. Однако на сегодняшнем этапе она использована быть не может — Путин.
В странах традиционной парламентской демократии годами не могут собрать правительство. Для России это неприемлемо — Путин
Сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима — Путин.
Давать Госсовету полномочия президентского характера опасно — Путин.
Наделение таких органов, как Госсовет, какими бы то ни было полномочиями президентского характера — неприемлемо. Это ничего не имеет общего с демократией и приведёт к расколу.
«Надеюсь, Владимир Вольфович согласится — для России это неизбежно приведёт к двоевластию и самым трагическим образом отразится на судьбах страны. Давайте не будем этого делать», — заявил Путин.
Путин об обнулении полномочий:
«Да, в апреле состоится всенародное голосование, но тогда получится, что они проводятся по факту безальтернативных выборов. Нельзя этого делать. У граждан России альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными», — заявил Путин.
Путин поздравил Терешкову с недавним днём рождения.
«У граждан России на любых выборах альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными», — заявил Путин.
На выборах главы государства всегда должна быть альтернатива — Путин.
Путин о продлении срока полномочий действующего президента: безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными.
Путин: не хочется возвращаться к СССР. Сейчас абсолютно другая ситуация. Строго говоря, формально, сегодня можно было бы отменить ограничение по срокам, тем более что в многих других странах такая практика существует.
«Кстати говорят, за океаном, в тех же Штатах, поправка, которая ограничивает двумя сроками, появилась только в 1947 году и её ратифицировали все Штаты в 1951 году», — отметил президент.
Прецеденты избрания более двух сроков были и в США — повод был значительным, Великая депрессия, Вторая мировая война.
«В условиях, когда страна переживает такие (вещи), стабильность может быть и важнее и должна находиться в приоритете. Особенно когда у страны много проблем. Но когда политическая, экономическая и социальная сферы обретают устойчивость и зрелость, когда государство становится трудноуязвимым извне, тогда на первый фланг выходит сменяемость власти», — указал президент.
Поправки принимаются не на год, не на два и даже не на десять лет, хотя бы на 30−50 — Путин.
В этой долгосрочной перспективе нужны гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена.
Ограничение по числу президентских сроков убирать из Конституции нецелесообразно — Путин
Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
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Второе ограничение включает снятие ограничений на участие в выборах.
«В случае, если граждане одобрят такую поправку, в принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии — если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не противоречит принципам Основного закона», — заявил Путин.
В случае принятия Федсобранием закона о поправках в Конституцию в имеющемся виде, потребуется направить их в Конституционный суд для оценки — Путин
Президент выразил благодарность депутатам Госдумы за активное участие и граждан России за поддержку в работе.
В своей работе всегда руководствуюсь текущими и долгосрочными интересами России — Путин
«Как вы, дорогие друзья, решите, как проголосуете 22 апреля, так и будет», — президент
Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию давно назрели и будут полезны для граждан.
Подробности в материале: Поправки в Конституцию давно назрели — Путин
«Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы сделаем ещё много чего хорошего, по крайней мере до 2024 года. А там видно будет», — завершил Путин выступление.
Никакой необходимости проводить досрочные выборы в Государственную думу РФ нет. Такое заявление сегодня, 10 марта, в ходе заседания Госдумы, где обсуждаются во втором чтении поправки в Конституцию, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму РФ» , — подчеркнул глава государства.
Подробности в материале: Путин не увидел необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Россия сможет преодолеть сложную ситуацию, когда цены на нефть и курсы валют «пляшут и прыгают». Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 10 марта в Государственной Думе РФ.
Он добавил, что также «коронавирус прилетел», но экономика страны будет только укрепляться.
Об этом: Путин: цены на нефть «пляшут и прыгают», но Россия это переживёт
Жириновский: мы правильно поняли президента, что он против досрочных выборов в Госдуму?
Непонятно.
Жириновский: можно товарищей выводить из предынфарктного состояния? Как нам быть?
Жириновский: пусть просыпаются, ещё год у них впереди.
Коломейцев: обрадовались больше, чем кто-либо.
Шаманов: «Единая Россия» выборов не боится, и мы не содрогались. Мы всегда принимали государственную позицию в интересах России.
Путин: многое в стране сделано «на живую нитку«
«Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока сделано, как в народе говорят: «На живую нитку», — сказал глава государства. Путин отметил, что в стране остается много уязвимых вопросов.
На выборах главы государства всегда должна быть альтернатива, заявил 10 марта президент России Владимир Путин на заседании Госдумы.
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Российский президент Владимир Путин выступил против продления полномочий президента. Для развития России нужна сменяемость власти, заявил он 10 марта в ходе выступления в Госдуме.
«Но когда политическая, экономическая и социальная сферы обретают устойчивость и зрелость, когда государство становится трудноуязвимым извне, тогда на первый фланг выходит сменяемость власти», — подчеркнул президент.
Читайте подробнее: Путин выступил против продления полномочий президента РФ
В России необходима сменяемость власти. Об этом сегодня, 10 марта, в ходе заседания Госдумы, где обсуждаются во втором чтении поправки в Конституцию, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Строго говоря, формально можно было бы отменить ограничение по срокам. Стабильность должна быть в приоритете, но когда социальная и политическая сферы обретают зрелость, тогда на первый план выходит возможность сменяемости власти», — подчеркнул российский лидер, добавив, что она нужна для динамики развития страны.
Об этом: Путин указал на необходимость обеспечить сменяемость власти в России
В России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы.
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В своей работе я всегда руководствовался интересами России, исключительно волей нашего народа. Поэтому было принято решение вынести обсуждение поправок к Конституции РФ на всероссийское голосование. Обращаясь к гражданам, хочу сказать, как вы решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы.
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Инициированные Кремлем поправки в Конституцию России были предлогом ради предоставления возможности Владимиру Путину в пятый раз избраться на пост президента России. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Об этом: Поправки в Конституцию были «дымовой завесой» ради «пятого срока» — мнение
«…Со всей ответственностью заявляю, что нельзя ни под каким предлогом сохранить действующую норму о количестве сроков пребывания президента в должности», — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мнение Конституционного суда должно быть положительным, ибо выбор народа следует уважать», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Кадыров призвал Конституционный суд уважать мнение народа