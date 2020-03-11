Президент РФ Владимир Путин 10 марта 2020 года принял участие в заседании Госдумы, где обсуждались во втором чтении поправки в Конституцию. Депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила обнулить сроки полномочий президента, а депутат Александр Карелин («Единая Россия») провести досрочные выборы. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

15:22 10.03.2020 Президент РФ Владимир Путин начал выступление с благодарности рабочей группе по поправкам в Конституцию РФ.

15:26 10.03.2020 Путин отметил, что пока ещё много внутри страны «сделано на живую нитку». «Много уязвимого», отметил президент.

15:26 10.03.2020 «Поправки в Конституцию давно назрели и будут полезны для граждан», — заявил Путин.

15:26 10.03.2020 «Россия свой план по революциям выполнила», — заявил Владимир Путин.

15:26 10.03.2020 Цены на нефть пляшут, коронавирус прилетел, мы этот период пройдем достойно, — добавил Путин.

15:27 10.03.2020 Уверен, что в будущем президентская власть в России не будет так персонифицирована — Путин.

15:28 10.03.2020 Путин: если граждане России проголосуют за Основной закон, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после публикования поправок, а значит, Государственная дума РФ должна принять новые, расширенные полномочия немедленно.

15:28 10.03.2020 «Политика сдерживания давно применяется. От нас ждут, что Россия подскользнётся, погрязнет во внутренних дрязгах», — заявил президент РФ Владимир Путин.

15:28 10.03.2020 Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму — Путин.

15:29 10.03.2020 Путин о высшем уровне государственной власти: «Сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима».

15:30 10.03.2020 Сегодняшняя ситуация не только в экономике, но в сфере безопасности лишний раз об этом напоминает — Путин

15:30 10.03.2020 Сильная президентская власть необходима для стабильности. Это парламентская форма правления, которая применяется в мире. Однако на сегодняшнем этапе она использована быть не может — Путин.

15:30 10.03.2020 В странах традиционной парламентской демократии годами не могут собрать правительство. Для России это неприемлемо — Путин

15:30 10.03.2020 Сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима — Путин.

15:31 10.03.2020 Давать Госсовету полномочия президентского характера опасно — Путин.

15:31 10.03.2020 Наделение таких органов, как Госсовет, какими бы то ни было полномочиями президентского характера — неприемлемо. Это ничего не имеет общего с демократией и приведёт к расколу. «Надеюсь, Владимир Вольфович согласится — для России это неизбежно приведёт к двоевластию и самым трагическим образом отразится на судьбах страны. Давайте не будем этого делать», — заявил Путин.

15:32 10.03.2020 Путин об обнулении полномочий: «Да, в апреле состоится всенародное голосование, но тогда получится, что они проводятся по факту безальтернативных выборов. Нельзя этого делать. У граждан России альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными», — заявил Путин.

15:32 10.03.2020 Путин поздравил Терешкову с недавним днём рождения.

15:33 10.03.2020 «У граждан России на любых выборах альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными», — заявил Путин.

15:33 10.03.2020 На выборах главы государства всегда должна быть альтернатива — Путин.

15:33 10.03.2020 Путин о продлении срока полномочий действующего президента: безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными.

15:34 10.03.2020 Путин: не хочется возвращаться к СССР. Сейчас абсолютно другая ситуация. Строго говоря, формально, сегодня можно было бы отменить ограничение по срокам, тем более что в многих других странах такая практика существует. «Кстати говорят, за океаном, в тех же Штатах, поправка, которая ограничивает двумя сроками, появилась только в 1947 году и её ратифицировали все Штаты в 1951 году», — отметил президент.

15:35 10.03.2020 Прецеденты избрания более двух сроков были и в США — повод был значительным, Великая депрессия, Вторая мировая война. «В условиях, когда страна переживает такие (вещи), стабильность может быть и важнее и должна находиться в приоритете. Особенно когда у страны много проблем. Но когда политическая, экономическая и социальная сферы обретают устойчивость и зрелость, когда государство становится трудноуязвимым извне, тогда на первый фланг выходит сменяемость власти», — указал президент.

15:35 10.03.2020 Поправки принимаются не на год, не на два и даже не на десять лет, хотя бы на 30−50 — Путин. В этой долгосрочной перспективе нужны гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена.

15:36 10.03.2020 Ограничение по числу президентских сроков убирать из Конституции нецелесообразно — Путин

15:36 10.03.2020 Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

15:37 10.03.2020 Второе ограничение включает снятие ограничений на участие в выборах. «В случае, если граждане одобрят такую поправку, в принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии — если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не противоречит принципам Основного закона», — заявил Путин.

15:37 10.03.2020 В случае принятия Федсобранием закона о поправках в Конституцию в имеющемся виде, потребуется направить их в Конституционный суд для оценки — Путин

15:37 10.03.2020 Президент выразил благодарность депутатам Госдумы за активное участие и граждан России за поддержку в работе.

15:38 10.03.2020 В своей работе всегда руководствуюсь текущими и долгосрочными интересами России — Путин

15:38 10.03.2020 «Как вы, дорогие друзья, решите, как проголосуете 22 апреля, так и будет», — президент

15:39 10.03.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию давно назрели и будут полезны для граждан. Подробности в материале: Поправки в Конституцию давно назрели — Путин

15:39 10.03.2020 «Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы сделаем ещё много чего хорошего, по крайней мере до 2024 года. А там видно будет», — завершил Путин выступление.

15:39 10.03.2020 Никакой необходимости проводить досрочные выборы в Государственную думу РФ нет. Такое заявление сегодня, 10 марта, в ходе заседания Госдумы, где обсуждаются во втором чтении поправки в Конституцию, заявил президент РФ Владимир Путин. «Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму РФ» , — подчеркнул глава государства. Подробности в материале: Путин не увидел необходимости в досрочных выборах в Госдуму

15:40 10.03.2020 Россия сможет преодолеть сложную ситуацию, когда цены на нефть и курсы валют «пляшут и прыгают». Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 10 марта в Государственной Думе РФ. Он добавил, что также «коронавирус прилетел», но экономика страны будет только укрепляться. Об этом: Путин: цены на нефть «пляшут и прыгают», но Россия это переживёт

15:41 10.03.2020 Жириновский: мы правильно поняли президента, что он против досрочных выборов в Госдуму? Непонятно.

15:42 10.03.2020 Жириновский: можно товарищей выводить из предынфарктного состояния? Как нам быть?

15:42 10.03.2020 Жириновский: пусть просыпаются, ещё год у них впереди.

15:42 10.03.2020 Коломейцев: обрадовались больше, чем кто-либо.

15:43 10.03.2020 Шаманов: «Единая Россия» выборов не боится, и мы не содрогались. Мы всегда принимали государственную позицию в интересах России.

15:45 10.03.2020 Путин: многое в стране сделано «на живую нитку« «Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока сделано, как в народе говорят: «На живую нитку», — сказал глава государства. Путин отметил, что в стране остается много уязвимых вопросов.

15:47 10.03.2020 Владимир Путин в Госдуме 10 марта. Цитата из прямой трансляции. duma.gov.ru

15:49 10.03.2020 На выборах главы государства всегда должна быть альтернатива, заявил 10 марта президент России Владимир Путин на заседании Госдумы. Читайте подробнее: На выборах главы государства всегда должна быть альтернатива — Путин

15:51 10.03.2020 Российский президент Владимир Путин выступил против продления полномочий президента. Для развития России нужна сменяемость власти, заявил он 10 марта в ходе выступления в Госдуме. «Но когда политическая, экономическая и социальная сферы обретают устойчивость и зрелость, когда государство становится трудноуязвимым извне, тогда на первый фланг выходит сменяемость власти», — подчеркнул президент. Читайте подробнее: Путин выступил против продления полномочий президента РФ

15:54 10.03.2020 В России необходима сменяемость власти. Об этом сегодня, 10 марта, в ходе заседания Госдумы, где обсуждаются во втором чтении поправки в Конституцию, заявил президент РФ Владимир Путин. «Строго говоря, формально можно было бы отменить ограничение по срокам. Стабильность должна быть в приоритете, но когда социальная и политическая сферы обретают зрелость, тогда на первый план выходит возможность сменяемости власти», — подчеркнул российский лидер, добавив, что она нужна для динамики развития страны. Об этом: Путин указал на необходимость обеспечить сменяемость власти в России

15:56 10.03.2020 В России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы. Читайте также: Путин: в России принимается не новая Конституция

16:02 10.03.2020 В своей работе я всегда руководствовался интересами России, исключительно волей нашего народа. Поэтому было принято решение вынести обсуждение поправок к Конституции РФ на всероссийское голосование. Обращаясь к гражданам, хочу сказать, как вы решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы. Читайте также: Путин: как решат граждане 22 апреля, так и будет

16:04 10.03.2020 Александр Карелин и Валентина Терешкова на пленарном заседании в Госдуме 10.03.2020 . duma.gov.ru