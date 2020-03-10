Ярославль, 10 марта, 2020, 14:25 — ИА Регнум. В Ярославле поле стадиона «Шинник» закрыли пленкой, чтобы обеспечить рост травы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поле стадиона «Шинник»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Ярославле был отменен матч четвертьфинала Кубка России по футболу из-за неготовности поля. Трава на нем не выросла, несмотря на полную реконструкцию поля стоимостью 103 млн к Чемпионату мира по футболу.

Сейчас ярославское МАУ «Дирекция спортивных сооружений» решила прибегнуть к способу, известному многим садоводам — превратить поле в парник. Также на поле подсевают траву.