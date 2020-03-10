Кострома, 10 марта, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Председатель комитета Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин полагает, что падение курса рубля не приведет к серьезным последствиям для экономики региона. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о вчерашней ситуации, он сказал:

«Конечно, на экономике Костромской области это отразится. Но не так, как сегодня нам преподносят СМИ. Резкого падения рынка, скажем на 30%, в нашем регионе не будет. В среднесрочной перспективе я оцениваю падение в 2−3%. Все зависит от того, как долго продлится сама ситуация.

Падение курса рубля по отношению к доллару и евро может восприниматься не только со знаком «минус», считает Олег Скобелкин.

«У нас есть предприятия, которые работают на экспорт — их выручка в рублях увеличится. Я имею в виду фанерные комбинаты, тот же «Кроностар». Все предприятия, у которых контакты в валюте, получат больше рублей. Производств, очень зависимых от импорта, в Костромской области не так много. Конечно, все предприятия, использующие импортные комплектующие, отметят некоторое удорожание, но насколько знаю, они стараются закупать их заранее. Конечно, те, кто вынужден проплачивать контракты сегодня, что-то потеряют.

По мнению эксперта, изменение биржевых котировок существенно повлияет на ювелирный кластер промышленности Костромской области.

«Падение «потащило» за собой цены на золото. У нас есть целый ювелирный кластер — соответственно, цены на сырье для ювелирных предприятий увеличатся. Но я думаю, что это сезонный скачок и они к этому готовы.»

В целом, считает Олег Скобелкин, ситуация с падением курса рубля по отношению к иностранной валюте выровняется в ближайшее время.

«Мне кажется, уже к концу недели мы увидим рост рубля. Не буду говорить, что курс будет таким же, как и до падения, но ситуация выровняется. Не надо бежать покупать иностранную валюту. Надо подождать, когда рынок среагирует.»