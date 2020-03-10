Омск, 10 марта, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Спасена омская яхта «Сибирь», у которой возникли неисправности с двигательной установкой во время кругосветной экспедиции. Как сообщили ИА REGNUM 10 марта в правительстве Омской области, яхту погрузили на научно-исследовательское судно «Академик Трешников».

Omskportal.ru Спасение омской яхты «Сибирь»

Яхта «Сибирь» стартовала 7 июля 2019 года из Омска в рамках дважды победившего в конкурсе президентских грантов проекта «Сила России Арктикой и Антарктикой прирастать будет».

Судно сумело пройти половину пути. Технические неисправности с двигательной установкой возникли в проливе Дрейка. Устранить поломку на месте было невозможно.

Омский губернатор Александр Бурков направил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину срочную телеграмму. Он попросил помочь в организации экстренной помощи яхте, находящейся в Антарктиде. После этого была организована погрузка судна на научно-исследовательское судно «Академик Трёшников». Яхту и экипаж омичей доставят в столицу Уругвая. Оттуда омичи планируют продолжить экспедицию.

Напомним, яхта должна вернуться в Омск в октябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проведут набор желающих для путешествия в Антарктиду.

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