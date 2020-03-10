Ярославль, 10 марта, 2020, 13:55 — ИА Регнум. В Ярославле вновь будут судить бывшего главу «Яргорэлектротранса» Ильхама Худиева, его обвиняют в посредничестве при получении взяток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде. Уголовное дело бывшего директора Красноперекопский районный суд рассматривает повторно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года уголовное дело Ильхама Худиева было прекращено в связи с деятельным раскаянием подсудимого. Однако прокуратура оспорила данный вердикт, и Ярославский областной суд приговор отменил, вернув дело на новое рассмотрение.

Ильхам Худиев в суде

Накануне начала процесса Ильхам Худиев отказался от комментариев корреспонденту ИА REGNUM. На вопрос, где сейчас работает, пошутил, что «работает в Красноперекопском суде». Вместе с экс-директором на скамье подсудимых также ярославские предприниматели Рамиль Аббасов и Асиф Ахмедов, которые обвиняются в даче взяток. Прокуратура настаивает на рассмотрении дела в общем режиме, несмотря на то, что все подсудимые свою вину признают. Первое судебное заседание состоится 23 марта.