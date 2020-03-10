Санкт-Петербург, 10 марта, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Государственная дума примет поправку о досрочных выборах в 2020 году, но вопрос собственно роспуска будет находиться в «подвешенном состоянии», возможно, до конца апреля. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM дал политтехнолог Валентин Бианки.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин на большом экране

По его словам, в последние пару недель различные источники сообщали о неких распоряжениях проверить готовность к досрочным выборам, так что в «узких кругах» о таких течения было известно.

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин 10 марта предложил провести досрочные выборы в связи с поправками в Конституцию.

По мнению Бианки, поправку примут как возможность досрочных выборов, но «вопрос подвесят» в воздухе до общероссийского голосования по Конституции 22 апреля, определенности не будет до того момента, когда дальше тянуть уже будет невозможно.

«Это май, может быть, последние числа апреля. Ведь есть процедуры не только государственные, но и партийные — праймериз «Единой России» назначены на 31 мая», — отметил Бианки.

Он добавил, что и сегодня «не очень уместно было» запускать тему с досрочкой — в связи с «черным понедельником», обвалом фондового рынка, нефтяных цен и курса рубля, — но, судя по всему, далее откладывать было нельзя.

Политтехнолог напомнил, что подозрение о досрочных выборах как минимум в Госдуму, срок полномочий которой истекает только в 2021 году, возникло сразу же, как было объявлено, что поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным в январе, будут приняты уже к апрелю.

«У президента есть основания смешать фигуры на доске», — предположил Бианки, объясняя таким образом запущенные процессы. На его взгляд, основания у поспешного принятия конституционных поправок и досрочных выборов в Госдуму одни и те же.

«Это вопрос про внутренние риски — риски снижения управляемости, риски экономического кризиса, или риски, что сейчас США закончат со своими выборами и в наши полезут», — заметил политолог.