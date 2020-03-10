Ижевск, 10 марта, 2020, 13:28 — ИА Регнум. В Ижевске 9 марта завершился 13-й Международный фестиваль циркового искусства. «Золото» фестиваля завоевали группы российских артистов, сообщает пресс-служба Госцирка Удмуртии.

Vk.com/udmcircus Ведущий церемонии открытия фестиваля заслуженный артист РФ Андрей Иванов

Так, первое место получили акробатическая четвёрка под руководством Родиона Прилепина «Восходящие», также «золото» завоевали акробаты на дорожке с минирампом Владимира Ефимова «Свадьба» и аттракцион династии Филатовых под управлением Александра Филатова «Медвежий цирк».

«Серебро» досталось украинскому акробатическому дуэту Данил и Оскар, труппе «Джигиты Муратовы» и российскому артисту Владимиру Георгиевскому «Озорной профессор».

Третье место получили испанский жонглер Майк Феррери, колумбийские канатоходцы «Герлингс» под руководством Дагласа Герлинга и дуэт из России «Джамп'н' Ролл» Виктора Рощина.

Специальный приз жюри фестиваля достался клоуну Анатолию Акулову. Приз детского жюри вручили клоунскому дуэту «Джамелли», Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, 13-й Международный фестиваль циркового искусства проходил в Ижевске с 6 по 9 марта. В этом году участниками фестиваля стали более 200 артистов из 12 стран. В этом году на фестиваль не приехала Далянская акробатическая труппа (Китай) в связи с распространением коронавируса.