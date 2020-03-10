Калуга, 10 марта, 2020, 16:19 — ИА Регнум. В Калужской области отмечены наиболее высокие в России показатели по утилизации отходов. В 2019 году в регионе было собрано более 450 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов, обработано на мусоросортировочных комплексах 2,5 тысячи тонн мусора, утилизировано 156,5 тыс. тонн. Вывоз отходов производится в соответствии с территориальной схемой. Мусор размещается на восьми полигонах, откуда направляется на шесть сортировочных комплексов. Об этом 10 марта заявил на внеочередном заседании правительства региона заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Руслан Маилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Admoblkaluga.ru В 2019 году собрано более 450 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов рассказал замминистра строительства и ЖКХ области Руслан Маилов

По словам Маилова, в региональный проект «Чистая страна» включён Ждамировский полигон под Калугой. С 2020 года начинается рекультивация этого полигона твёрдых бытовых отходов. Намечена рекультивация еще 12 объектов. В 2020 году на подготовленных органами местного самоуправления площадках установят 3300 наземных контейнеров закрытого и 510 заглубленного типа. Однако, обеспокоенность вызывает проблема увеличения стихийных свалок. Причина их появления связана с возможностью юридических лиц заключать договор и оплачивать услугу не по нормативу, а по факту вывезенных отходов. Чтобы снизить плату, нерадивые граждане сокращают таким способом объемы мусора, вывозя его в несанкционированные места.

«Давайте будем наводить порядок и не допускать захламления территории Калужской области. Нужно активнее работать с муниципалитетами и с перевозчиками. Ситуации, когда мусор не вывозится или валяется вокруг мусорных контейнеров в принципе не должно быть. Эта проблема, которую нам еще предстоит решить», — подчеркнул врио губернатора области Владислав Шапша.