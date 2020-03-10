Оренбург, 10 марта, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Юридические основания для проведения досрочных выборов в Госдуму РФ есть, но необходимость в спешке отсутствует. Такое мнение выразила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По мнению Шешуковой, Жириновский, как лакмусовая бумажка для власти, его запускают, чтобы проверить настроения масс.

«Как политолог, я не вижу целесообразности в проведении досрочных выборов в Госдуму России. Что получит власть? У партии власти нет высокого рейтинга. Он не упадет. Все стабильно. Не вижу необходимости устраивать спешку», — сказала доктор политических наук.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправки к Конституции провести досрочные выборы в Госдуму РФ и в качестве возможной даты назвал 20 сентября 2020 года.