Калуга, 10 марта, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В Калужской области в ходе совместного рейда судебные приставы и сотрудники налоговой службы посетили адреса 527 должников во всех районах. Только за один вечер с неплательщиков налогов была взыскана 501 тысяча рублей. Об этом 10 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по региону Любовь Скакун.

Фото пресс-службы Управления ФССП по Калужской области Рейд по квартирам неплательщиков налогов.

В случае отказа от погашения долга, судебные приставы производили арест имущества граждан. Всего было произведено 26 арестов. В списке арестованного имущества оказались мебель, бытовая техника и электроника.

У должников есть 10 суток, чтобы рассчитаться с налогами, иначе их имущество будет выставлено на торги. Совместные рейды судебных приставов и уполномоченных органов по неплательщикам будут продолжены