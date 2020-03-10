Москва, 10 марта, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил провести досрочные выборы в Госдуму в связи с изменениями в Конституцию, поправка будет рассмотрена, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

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«Было бы честно провести новые выборы под такие новые возможности», — заявил Карелин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оформить поправку.

«В рамках процедуры мы к этому вопросу подойдем… Вы оформите свое предложение в виде поправки», — сказал Володин.