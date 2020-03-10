Иваново, 10 марта, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Пожар в торгово-развлекательном центре «Тополь» в Иванове, произошедший утром 10 марта, ликвидирован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области Пожар в торговом центре «Тополь»

Сообщение о пожаре в ТЦ «Тополь» поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области в 10:45. Первые подразделения пожарных были на месте происшествия в 10:51, к этому моменту горела кровля здания. В 11:05 очаг возгорания был локализован, в 11:14 — ликвидирован.

Обошлось без пострадавших. Пожар повредил вытяжную камеру на первом этаже ресторана «Белиссимо».