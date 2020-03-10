Москва, 10 марта, 2020, 11:42 — ИА Регнум. В преступлениях нацистского режима участвовал весь набор европейских народов, сдавшихся Гитлеру и пошедших к нему на службу, и сегодняшние политические бумажки, составляемые в Европе с самооправдательными и реваншистскими целями, не могут для нас ничего значить, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 10 марта, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Французские эсесовцы

Как сообщалось ранее, Путин в интервью ТАСС заявил, что отнять у России Победу во Второй мировой войне «невозможно», а заявления отдельных европейских политиков, как и отдельные резолюции Европарламента, о равной ответственности Гитлера и Сталина в развязывании войны — это «чушь собачья». Также Путин призвал европейских политиков дать оценку взаимодействию с Гитлером тогдашних руководителей стран Европы.

«Ответ на вопрос о главных зачинщиках, поджигателях пожара Второй мировой войны давно и навсегда дан в решениях международных военных трибуналов, которые после той войны прошли в Нюрнберге и Токио: это нацистский режим Германии и милитаристское правительство Японии.

Дату начала Второй мировой войны, вне всякого сомнения, необходимо скорректировать. Если в Европе всё говорит за то, чтобы считать этой датой мюнхенский карт-бланш Гитлеру, который выписали ему так называемые «западные демократии», то на востоке та война в полную силу началась в 1937 году, 7 июля, когда японские войска вторглись в Китай.

Вместе с тем если в широком смысле говорить о причинах Второй мировой войны, то здесь надо отталкиваться от Версальского мирного договора 1919 года, который формально завершил Первую мировую войну, но в котором были заложены основания для продолжения войны и передела мира, что в 1930-е и произошло. Дополнительным запалом к Второй мировой войне стало стремление всех крупных западных держав без исключения расправиться с нашей страной, причем не только потому, что тогда это было первое в мире социалистическое государство, но и в силу многовекового желания завладеть и распоряжаться его ресурсами.

Помня о роли англосаксов и французов, мы, однако, не будем уводить внимание с главного виновника той войны и главного преступника: гитлеровского германского режима. Задачи, поставленные в «Майн кампф», в том или ином виде проговаривались в немецких верхах и в 1914—1915 годах.

Главное, что мы вменяем в вину немцам, — это не собственно вероломное нападение как таковое, а то, какими методами они вели войну против нашей страны и нашего народа, то варварство, с которым они — и эсэссовцы, и солдаты вермахта — мучили и уничтожали мирное население, их преступления против военнопленных.

В этих преступлениях участвовал весь набор европейских народов, сдавшихся Гитлеру и пошедших к нему на службу. Понятно поэтому, что сегодняшние политические бумажки, составляемые в Европе с самооправдательными и реваншистскими целями, не могут для нас ничего значить», — отметил Михаил Демурин.