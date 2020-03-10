Москва, 10 марта, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Самые аморальные поступки, достойные серьезного осуждения жителей России, связаны с коррупцией (85%) и употребление наркотиков (90%). Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Алексей Корзухин. Пьяный отец семейства. 1861

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Граждане считают неприемлемым неприязнь к представителям другой веры (70%) или национальности (72%). Также респонденты осуждают алкоголизм (66%), присвоение найденных вещей или денег (57%), уклонение от уплаты налогов (59%).

Курение в общественных местах и супружескую измену считают аморальным по 52% опрошенных, ненормативную лексику — 31%, безбилетный проезд в общественном транспорте — 32% граждан РФ.

Опрос проведен 21 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, свои аморальные поступки во имя достижения личного успеха 40% жителей РФ готовы оправдать жестокостью современного мира.

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