Ярославль, 10 марта, 2020, 10:36 — ИА Регнум. В Узбекистане осудили гражданина этой страны за поджог, совершенный в Ярославской области восемь лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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В 2012 году гражданин Узбекистана в деревне Якушево Ярославского района после ссоры с местным жителем поджёг принадлежавший ярославцу сарай с сеном. Он бросил в открытое окно чердака скотного двора горящую сигарету. Увидев, что сено загорелось, преступник скрылся. Ущерб составил 250 тысяч рублей. Поджигатель вскоре после этого уехал в Узбекистан.

Расследованием дела занималась полиция. Поняв, что подозреваемый находится за пределами страны, следователь обратился в прокуратуру. Согласно закону, в таком случае Генеральная прокуратура обращается в правоохранительные органы государства, где скрывается преступник.

В производстве следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району находилось уголовное дело по обвинению 34-летнего гражданина Республики Узбекистан, временно проживавшего на территории Ярославского района Ярославской области, в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

«Уголовное дело в отношении указанного лица по ходатайству прокуратуры Ярославской области направлено Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан. Расследование окончено компетентными органами иностранного государства», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Как выяснилось, ранее подозреваемый был осужден к условному сроку наказания в Узбекистане. Каршинский городской суд по уголовным делам Республики Узбекистан с учетом неотбытого срока наказания по предыдущему приговору назначил подсудимому наказание в виде 10 лет 9 месяцев лишения свободы.