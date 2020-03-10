Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме
Москва, 10 марта, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим якобы освобождали только украинцы, — чушь, обусловленная современными веяниями мировой политики, заявил президент России Владимир Путин в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
Он отметил, что попытки искажения истории Великой Отечественной войны расцениваются её участниками не иначе как плевок в лицо.
Президент РФ добавил, что население Украины боится возражать высказываниям, подобным заявлению Зеленского, поскольку «сразу преследование начнётся».
Владимир Путин также добавил, что спокойно воспринял тот факт, что руководство Польши не пригласило его на памятные мероприятия в честь освобождения Освенцима.
Напомним, в ходе празднования 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау Зеленский особо подчеркнул роль выходцев с Украины в освобождении лагеря.
Как сообщало ИА REGNUM, в своей речи президент Украины возложил ответственность за развязывание Второй мировой войны на СССР.
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