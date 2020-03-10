Чебоксары, 10 марта, 2020, 10:04 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 10 марта, состоится открытие праздничных мероприятий в честь 100-летия образования Чувашской автономной области. Накануне врио главы республики Олег Николаев встретился с одной из старейших и легендарных актрис России, народной артисткой СССР Верой Кузьминой, которой в этом году исполняется 97 лет. Она стала первой женщиной, удостоенной памятной медали в честь 100-летия Чувашии. В год 75-летия Победы Вера Кузьмина также может олицетворять и женский трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны: в 1941 году она поступила в ГИТИС, но вместо учёбы первые два года копала окопы для линии обороны под Москвой и Смоленском. А на её малой родине, в Чувашии, в это время женщины в лютые морозы копали Сурский оборонительный рубеж, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Вера Кузьмина и Олег Николаев

В рамках празднования международного женского дня врио главы Чувашии Олег Николаев вместе с супругой Натальей Алексеевной побывал на спектакле в Чувашском драматическом академическом театре и встретился с народной артисткой СССР Верой Кузьминой, которой в этом году исполнится 97 лет. Руководитель региона поздравил легендарную артистку с праздником и пожелал счастья, крепкого здоровья.

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Театру легендарная Вера Кузьмину отдала более 70 лет и продолжает выходить на сцену: в праздничный вечер она сыграла роль жены Санькки в комедии Арсения Тарасова «Туя туй пек тăвар-и?» (Не сыграть ли свадьбу?). По признанию артистки, к каждому выходу на сцену она очень тщательно готовится, и от любимой профессии получает колоссальное удовольствие. За годы работы в театре она воплотила на сцене сотни образов и ролей, играя в пьесах русской и зарубежной классики, современной драматургии, чувашских авторов. В 2017 году стала лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Вера Кузьмина стала первой женщиной, удостоенной памятной медали «100-летие образования Чувашской автономной области», которую будут вручать за весомый вклад в социально-экономическое развитие республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Её биография отражает целую эпоху: она внесла вклад не только в развитие театрального искусства, но и в Победу. В 1941 году Вера Кузьмина, на тот момент деревенская девушка «в валенках» и «домотканом пальто», поступила в ГИТИС, но закончила его только в 1947 году. На сайте театрального вуза, где ей посвящён отдельный раздел, рассказывается, что из-за войны учеба первого чувашского курса в государственном театральном институте вместо пяти лет растянулась на семь, так как два года будущие артисты копали окопы под Москвой и Смоленском, в том числе и «в самое страшное время».

Cap.ru Вера Кузьмина и Олег Николаев

Напомним, что в 1941—1942 годах трудовой героизм проявили женщины в Чувашии, копая окопы для защиты Родины, — Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. Врио главы Чувашии Олег Николаев, по поручению которого эта «тыловая» страница истории будет увековечена на государственном уровне, отмечал, что данный народный подвиг «однозначно имеет женское лицо».

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Как сообщало ИА REGNUM, рубежи обороны строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года и в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Это была масштабная по объёму (протяжённость 380 км) и ударная по срокам (три месяца с момента мобилизации) всенародная стройка (задействована треть оставшегося в тылу трудоспособного населения). Всего было призвано на строительство 170 тыс. человек, ежедневно на стройку выходили до 110 тыс. землекопов — женщины, старики и подростки.