Москва, 10 марта, 2020, 10:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин положительно оценил лозунг «Спасибо деду за Победу!». Об этом глава государства заявил в интервью ТАСС.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с ветеранами Великой Отечественной войны

«А как вы относитесь к лозунгам: «Можем повторить», «На Берлин!», «Спасибо деду за Победу», — спросили у Путина. «Спасибо деду за Победу!» — отлично», — ответил российский лидер.

Он сказал, что Советский Союз подвергся страшному и непростительному нападению со стороны нацистской Германии. «И если кто-то посмеет сделать что-то подобное — мы повторим», — добавил Путин. Однако российское руководство к этому не стремилось и не ставило таких задач, сказал глава государства.